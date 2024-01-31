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31 января, 10:15

Транспорт

Электробусы выйдут на маршрут 736 в Печатниках 3 февраля

Электробусы выйдут на маршрут 736 в Печатниках 3 февраля

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В столице автобусный маршрут 736 станет электробусным. Он курсирует в районе Печатники.

Как рассказали в Дептрансе, на экологичный транспорт пассажиры пересядут 3 февраля, а на линию выйдут восемь машин на электротяге. Маршрут 736 пользуется популярностью среди жителей района, так как он проходит мимо станций метро и МЦД. Ежедневно москвичи совершают на этой линии наземного транспорта свыше двух тысяч поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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