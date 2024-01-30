В Москве выпустили лимитированные "Тройки" с пандой Катюшей

Тематические карты "Тройки" с пандой Катюшей из столичного зоопарка представили в Москве. Ограниченным тиражом их выпустил Дептранс столицы. Всего доступны три варианта, посвященные первому рожденному в России детенышу большой панды.

Новую "Тройку" можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а еще в интернет-магазине столичной подземки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.