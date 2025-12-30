Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 30 декабря

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 30 декабря

Более 60 новых дорожных знаков появятся в России с 1 января 2026 года

С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Пригородные поезда в Москве переходят на особый график на праздниках

Россиянам рассказали, в какое время выгоднее вызывать такси на Новый год

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

"Новости дня": парковка на 12 улицах Москвы станет дешевле

"Новости дня": коммунальные службы в Москве переходят на усиленный режим работы

МЦД продлят до соседних с Московским регионом городов

Наиболее плотный трафик в Москве наблюдается на Волоколамском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на 2-м Волоколамском путепроводе, на Ленинградском проспекте в сторону центра, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика