В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 30 декабря

Наиболее плотный трафик в Москве наблюдается на Волоколамском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на 2-м Волоколамском путепроводе, на Ленинградском проспекте в сторону центра, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.