30 декабря, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 30 декабря
Наиболее плотный трафик в Москве наблюдается на Волоколамском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.
Днем локальные затруднения ожидаются на 2-м Волоколамском путепроводе, на Ленинградском проспекте в сторону центра, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.
