30 сентября, 23:30

Транспорт

Поезд "Атом наш" запустили на Калужско-Рижской линии метро Москвы

Поезд "Атом наш" запустили на Калужско-Рижской линии метро Москвы

На Калужско-Рижской линии метро Москвы торжественно запустили тематический поезд "Атом наш". Событие приурочено к 80-летию отечественной атомной промышленности.

Оформление состава рассказывает о достижениях отрасли. Пассажиры смогут узнать про развитие советского и российского атома. Ожидается, что поезд увидят порядка 1,7 миллиона пассажиров.

Состав из восьми вагонов будет курсировать по оранжевой линии метрополитена до конца декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Кузнеченкова

