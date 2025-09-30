30 сентября, 23:30Транспорт
Поезд "Атом наш" запустили на Калужско-Рижской линии метро Москвы
На Калужско-Рижской линии метро Москвы торжественно запустили тематический поезд "Атом наш". Событие приурочено к 80-летию отечественной атомной промышленности.
Оформление состава рассказывает о достижениях отрасли. Пассажиры смогут узнать про развитие советского и российского атома. Ожидается, что поезд увидят порядка 1,7 миллиона пассажиров.
Состав из восьми вагонов будет курсировать по оранжевой линии метрополитена до конца декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.