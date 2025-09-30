Форма поиска по сайту

30 сентября, 01:30

Транспорт

"Новости дня": шесть новых маршрутов запустили в Химки и Красногорск

Шесть новых маршрутов запустили в Химки и Красногорск. Вместо старого транспорта по ним поехали современные низкопольные автобусы. Например, от станции метро "Беломорская" до Химок можно добраться по маршруту номер 1342К. При этом пассажиры сэкономят время в пути.

Новые маршруты запустили также от станций метро "Сходненская" и "Планерная". Их можно узнать по наклейке "Москва – область" на борту и по цифре "один" в начале номера.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

