"Новости дня": шесть новых маршрутов запустили в Химки и Красногорск

Шесть новых маршрутов запустили в Химки и Красногорск. Вместо старого транспорта по ним поехали современные низкопольные автобусы. Например, от станции метро "Беломорская" до Химок можно добраться по маршруту номер 1342К. При этом пассажиры сэкономят время в пути.

Новые маршруты запустили также от станций метро "Сходненская" и "Планерная". Их можно узнать по наклейке "Москва – область" на борту и по цифре "один" в начале номера.

Подробнее – в программе "Новости дня".