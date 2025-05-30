В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 мая

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика по данным ЦОДД составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения возможны на участках ремонтных работ – на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в пределах Садового кольца. В вечерние часы ожидаются заторы по направлению в область на радиальных трассах.

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