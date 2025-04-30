Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

30 апреля, 16:15

Транспорт

Москвичам рассказали о дорожном трафике перед майскими праздниками

Москвичам рассказали о дорожном трафике перед майскими праздниками

В ЦОДД рассказали, какой трафик ожидается в майские праздники

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В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 апреля

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Затруднения ожидаются на вылетных магистралях в столице вечером 30 апреля из-за последнего рабочего дня перед длинными выходными. В связи с этим в ЦОДД рекомендуют выезжать из города только после 19:00.

При этом самый большой поток машин за город ожидается 1 мая. В свою очередь, в пятницу и субботу, 2 и 3 мая, в городе будет на 20–30 тысяч машин больше, чем по будням.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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