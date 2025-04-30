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30 апреля, 14:45

Транспорт

Тематическую электричку к 80-летию Победы запустили в Москве

Тематическую электричку к 80-летию Победы запустили в Москве

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Тематическую электричку, посвященную 80-летию Победы, запустили в Москве. Поезд рассказывает о подвиге работников транспорта в годы Великой Отечественной войны.

Оформление состава продумано как внутри, так и снаружи. Например, в вагонах можно узнать о людях, которые обслуживали железную дорогу, рискуя своей жизнью.

Электричка будет курсировать между подмосковной Апрелевкой и деревней Захарово, а также по четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
транспортгородвидеоАлина Гилева

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