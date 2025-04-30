Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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30 апреля, 07:15

Транспорт

Расписание поездов изменится на МЦД-4 с 1 по 4 мая

Расписание поездов изменится на МЦД-4 с 1 по 4 мая

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Расписание поездов изменится на МЦД-4 с 1 по 4 мая. Это связано с модернизацией инфраструктуры. Часть остановок на время отменят, а интервалы между электричками увеличат.

Для поездок столичный Дептранс рекомендует пользоваться пригородными поездами от и до Киевского вокзала и Площади трех вокзалов, а также пересадками на станциях метро "Аминьевская", "Комсомольская", "Киевская" и "Нижегородская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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