Автопробег "Города-герои – города героев" в честь 80-летия Победы стартовал в Москве

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В столице дан старт автопробегу в рамках патриотического проекта "Города-герои – города героев". Торжественное открытие прошло у обелиска "Москва – город-герой" на площади Дорогомиловская Застава.

Участники возложили венки и цветы к памятнику, после чего колонна из 11 машин марки "Москвич" и двух автомобилей студенческого корпуса спасателей отправилась в путь по Садовому кольцу.

По словам инициатора проекта, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, автопробег получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"У нас есть духовная миссия – в каждом городе мы возьмем землю с братских захоронений, и 21 июня, в день, когда начиналась война, мы передадим ее в крипту храма Всех Святых в городе-герое Минске", – рассказал чиновник.

Также он отметил, что цель мероприятия – отдать дань уважения подвигу жителей городов-героев. Автопробег пройдет по трем маршрутам – северному, западному и южному. Таким образом, экипажи, возглавляемые героями Советского Союза и РФ, посетят все города-герои России и Белоруссии, что поможет усилить интерес к подвигу народов обеих стран.

Ранее в столице завершилось ретроралли "Победа". В мероприятии участвовали 80 экипажей на автомобилях 1950–1980-х годов, а также на лучших образцах зарубежного автопрома.

Их маршрут состоял из исторических мест мегаполиса, связанных с событиями мая 1945 года, где в годы войны размещались зенитные установки и базировались дирижабли. Организаторы отмечали, что ретроралли посвящено памяти ветеранов и сохранению семейных традиций.