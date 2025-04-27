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27 апреля, 15:15

Транспорт

Автопробег памяти ветеранов проходит по местам военной истории столицы

Автопробег памяти ветеранов проходит по местам военной истории столицы

В Москве проходит ретроралли "Победа" с участием 80 раритетных авто

Ретроралли "Победа" проходит в Москве 27 апреля

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В Москве проходит ретроралли "Победа", в котором участвуют 80 экипажей на автомобилях 1950–1980-х годов, а также на лучших образцах зарубежного автопрома. Машины движутся по историческим местам столицы, связанным с событиями мая 1945 года, где в годы войны размещались зенитные установки и базировались дирижабли.

Старт и основные мероприятия проходят на Поклонной горе на площади Победы. Владелцы автомобилей сохраняют оригинальный стиль своих машин, многие экипажи выступают в образах 1940-х годов. Организаторы отмечают, что ретроралли посвящено памяти ветеранов и сохранению семейных традиций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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