Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовала проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха", сообщил Сергей Собянин. Тоннелепроходческий комплекс "София" преодолеет порядка 350 метров в сложных геологических условиях – в обводненных грунтах. Достроить первый участок Рублево-Архангельской линии – от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" – планируют в 2026 году.

"Более 4,1 гектара земли доступно инвесторам для реализации коммерческих и промышленных проектов столицы. Город выставил на торги пять участков под реализацию масштабных инвестиционных проектов, по которым земля будет арендована по льготной ставке один рубль в год. Суммарно на них можно возвести свыше 410 тысяч квадратных метров недвижимости", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В московских парках с 1 по 31 мая пройдут фотовыставки о строительстве в годы Великой Отечественной войны. Уникальные фотографии можно увидеть в парках "Сокольники", "Ходынское поле", сады "Эрмитаж" и Сиреневом.