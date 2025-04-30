Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии

Автопробег проекта "Города-герои – города героев" стартовал в Москве

"Мой район. Новости": в метро запустили тематический поезд ко Дню работника скорой помощи

"Мой район. Новости": тоннель начали строить между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

"Это Москва. Инфраструктура": эволюция такси

Патриотический автопробег стартует в Москве 29 апреля

Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Владикавказ

Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 апреля

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовала проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха", сообщил Сергей Собянин. Тоннелепроходческий комплекс "София" преодолеет порядка 350 метров в сложных геологических условиях – в обводненных грунтах. Достроить первый участок Рублево-Архангельской линии – от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" – планируют в 2026 году.

"Более 4,1 гектара земли доступно инвесторам для реализации коммерческих и промышленных проектов столицы. Город выставил на торги пять участков под реализацию масштабных инвестиционных проектов, по которым земля будет арендована по льготной ставке один рубль в год. Суммарно на них можно возвести свыше 410 тысяч квадратных метров недвижимости", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В московских парках с 1 по 31 мая пройдут фотовыставки о строительстве в годы Великой Отечественной войны. Уникальные фотографии можно увидеть в парках "Сокольники", "Ходынское поле", сады "Эрмитаж" и Сиреневом.

Читайте также
транспортгородстроительствовыставкивидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика