В Москве закрыли часть Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка"

C 20 апреля закрыта часть ЛюблИнско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская". Данная мера введена на 10 дней, до 9 мая.

Технологическое окно необходимо для того, чтобы провести все строительные работы по устройству фундаментов под лестничные сходы и колонны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.