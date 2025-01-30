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30 января, 07:15

Транспорт

Пассажиры прерванного рейса Дубай – Москва добрались до пункта назначения

Пассажиры прерванного рейса Дубай – Москва добрались до пункта назначения

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Подавший сигнал тревоги рейс Дубай – Москва экстренно сел в Астрахани

Пассажиры прерванного рейса Дубай – Москва добрались до пункта назначения. Самолет компании "Победа" приземлился в столичном аэропорту Внуково на пять часов позднее времени в расписании. Причиной задержки стала вынужденная посадка в Астрахани.

Экипаж подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Сработала пожарная сигнализация, но пожара не было. Пилоты благополучно посадили самолет. Никто из пассажиров не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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