Новый тарифный коридор по полисам ОСАГО начнет действовать с 9 декабря

С 9 декабря в России начнет действовать новый тарифный коридор по полисам ОСАГО. Главное изменение заключается в расширении границ базовых ставок на 15% в обе стороны для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и такси.

Для мототехники изменение более существенно – коридор расширяется на 40%. Это позволит страховым компаниям более гибко учитывать индивидуальные риски и формировать цены, что повысит справедливость расчета стоимости полисов для аккуратных водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.