Турникеты нового поколения появятся на 25 станциях московского метро в 2026 году. Это оборудование разработано и произведено в столице.

Все турникеты будут подключены к оплате по биометрии, а камеры для распознавания лиц органично будут встроены в конструкцию. Среди преимуществ также – цветовая подсветка и виброотклик, что поможет легче понять, прошла ли оплата проезда.

