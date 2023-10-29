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29 октября, 10:45

Транспорт

Съезды с ТТК на Кутузовский проспект будут закрыты по ночам в определенные дни в ноябре

Съезды с ТТК на Кутузовский проспект будут закрыты по ночам в определенные дни в ноябре

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Съезды с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект будут закрыты по ночам в определенные дни ноября. Об этом информирует Дептранс Москвы.

Сообщается, что с 1 по 3 ноября в период с 23 часов до 06:30 утра будет закрыт съезд в сторону области. С 4 по 6 ноября съезд на Кутузовский проспект будет перекрыт с 23 часов до 07:30 утра. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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