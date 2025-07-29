В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 29 июля

Наиболее плотный трафик наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на внутренней стороне в районе Гагаринского тоннеля и Тульской эстакады.

Общая интенсивность движения в Москве оценивается в 3 балла.

В дневное время локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части столицы в пределах Садового кольца.

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