29 июля, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 29 июля
Наиболее плотный трафик наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на внутренней стороне в районе Гагаринского тоннеля и Тульской эстакады.
Общая интенсивность движения в Москве оценивается в 3 балла.
В дневное время локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части столицы в пределах Садового кольца.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.