Россиянам рассказали, на какие направления быстрее всего раскупают ж/д билеты

На Казанском вокзале пассажиры уже планируют летние поездки. Большим спросом пользуются направления на юг – в Сочи, Дербент, Симферополь. Билеты на популярные направления нередко разбирают в первые часы после старта продаж.

Как рассказал представитель Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, приобрести билеты можно за 90 дней до поездки. На некоторые даты ЖД назначает дополнительные составы. Кроме того, доступна функция "лист ожидания" – это позволяет забронировать билет, но выкупить его нужно в течение нескольких часов.

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