В Минтрансе сообщили, что федеральную систему такси интегрируют с базой страховщиков в России. При этом добросовестные водители не пострадают, а вот попытки работать без ОСАГО будут быстро пресекаться.

После того, как ведомства наладили онлайн-обмен данными, можно быстро проверить, застрахована ли машина как такси. Это необходимо в первую очередь для пассажиров. В случае аварии, если у водителя нет ОСАГО, пострадавшие не получают страховую выплату и вынуждены добиваться ее через суд.

