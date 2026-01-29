Форма поиска по сайту

29 января, 07:30

Транспорт

Федеральную систему такси интегрируют с базой страховщиков в России

В Минтрансе сообщили, что федеральную систему такси интегрируют с базой страховщиков в России. При этом добросовестные водители не пострадают, а вот попытки работать без ОСАГО будут быстро пресекаться.

После того, как ведомства наладили онлайн-обмен данными, можно быстро проверить, застрахована ли машина как такси. Это необходимо в первую очередь для пассажиров. В случае аварии, если у водителя нет ОСАГО, пострадавшие не получают страховую выплату и вынуждены добиваться ее через суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

