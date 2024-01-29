Сеть зарядных станций для электромобилей расширится в столице

В Москве расширяют количество станций для зарядки электромобилей, ведь количество пользователей стремительно растет. Так, за последние восемь лет экологичных машин на дорогах стало в 20 раз больше.

Чтобы воспользоваться городской электростанцией, нужно авторизоваться в приложении "Московский транспорт", выбрать ближайшую на карте, подъехать и подключиться к ней с помощью кабеля. В приложении нужно установить таймер и нажать кнопку "Начать зарядку", а в конце – "Завершить сессию".

Почему электрокары становятся все популярнее у москвичей. И где можно быстро подзарядить машину? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.