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29 января, 16:30

Транспорт

Сеть зарядных станций для электромобилей расширится в столице

Сеть зарядных станций для электромобилей расширится в столице

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Сеть зарядных станций для электромобилей расширится в Москве

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В Москве расширяют количество станций для зарядки электромобилей, ведь количество пользователей стремительно растет. Так, за последние восемь лет экологичных машин на дорогах стало в 20 раз больше.

Чтобы воспользоваться городской электростанцией, нужно авторизоваться в приложении "Московский транспорт", выбрать ближайшую на карте, подъехать и подключиться к ней с помощью кабеля. В приложении нужно установить таймер и нажать кнопку "Начать зарядку", а в конце – "Завершить сессию".

Почему электрокары становятся все популярнее у москвичей. И где можно быстро подзарядить машину? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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