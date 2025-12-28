Беспилотные трамваи прошли 20 тысяч километров без нарушений ПДД в Москве

За три месяца беспилотные трамваи в Москве совершили 1 600 рейсов, прошли свыше 20 тысяч километров и перевезли 40 тысяч пассажиров, ни разу не нарушив ПДД. Планируется, что в 2026 году количество таких трамваев увеличится до 15.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, к концу 2030 года две трети столичных трамваев будут работать в беспилотном режиме. Инфраструктура города, включая новые платформы и павильоны, уже к этому готова.

