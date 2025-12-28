Форма поиска по сайту

28 декабря, 16:15

Транспорт

Беспилотные трамваи прошли 20 тысяч километров без нарушений ПДД в Москве

Сергей Собянин рассказал о работе столичного транспорта в новогодние праздники

"Аэрофлот" вернется к штатному режиму работы до конца дня

К 2030 году две трети трамвайной инфраструктуры столицы переведут на беспилотный режим

450 новых автоматов и терминалов столичного производства установят в метро

На Калининской линии метро приостановят движение поездов с 9 по 11 января

Со 2 января повысится стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик

Филевскую линию столичного метро продлят и построят две новые станции

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

15 беспилотных трамваев начнут курсировать в Москве в конце следующего года

За три месяца беспилотные трамваи в Москве совершили 1 600 рейсов, прошли свыше 20 тысяч километров и перевезли 40 тысяч пассажиров, ни разу не нарушив ПДД. Планируется, что в 2026 году количество таких трамваев увеличится до 15.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, к концу 2030 года две трети столичных трамваев будут работать в беспилотном режиме. Инфраструктура города, включая новые платформы и павильоны, уже к этому готова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоМаксим ШаманинМуса Мстоян

