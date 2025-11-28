Комплектующие для первой высокоскоростной магистрали начали испытывать в Москве

В Москве на экспериментальном кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта начались испытания комплектующих для первой в России высокоскоростной магистрали. С ходом тестов ознакомится глава РЖД Олег Белозеров.

Как сообщил вице-премьер Виталий Савельев, для ВСМ разработана уникальная безбалластная плита четвертого поколения, которая обеспечит высочайшую точность движения. По словам члена Союза пассажиров Юрия Аралова, запуск магистрали даст людям больше выбора и комфорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.