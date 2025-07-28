28 июля, 13:30Транспорт
Поезда не будут ходить между станциями метро "Саларьево" и "Потапово" до конца 28 июля
Поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии столичного метрополитена "Саларьево" – "Потапово" до конца понедельника, 28 июля. Для пассажиров запустили бесплатные автобусы компенсационных маршрутов.
Движение между указанными станциями приостановили для интеграции электродепо "Столбово" с действующей инфраструктурой метро. В дальнейшем оно начнет обслуживать поезда Троицкой линии.
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