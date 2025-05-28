Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 14:30

Транспорт

Московские аэропорты начали возвращаться к штатному режиму после задержек рейсов

Московские аэропорты начали возвращаться к штатному режиму после задержек рейсов

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Столичные авиагавани постепенно восстанавливают расписание после массовых задержек. Как сообщили в Росавиации, ситуация стабилизируется – очередей на входе и при регистрации больше нет. Авиакомпании заранее уведомляют об изменениях, чтобы избежать скоплений людей.

Пассажиры подтверждают, что обстановка спокойная: регистрация проходит быстро, рейсы отправляются по расписанию. Специалисты советуют следить за уведомлениями и не приезжать в аэропорт заранее без необходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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