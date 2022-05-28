ГИБДД Москвы проведет рейд проверок арендованных машин

Водителей каршеринга в нынешние выходные будут останавливать чаще обычного. Госавтоинспекция Москвы у себя в телеграм-канале сообщила о специальном рейде.

Проверки водителей на арендованных машинах начались еще вчера. Причина – резкий рост числа аварий с участием таких автомобилей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.