Интервал движения поездов на МЦК будет увеличен в ночные часы с 29 марта

Интервал движения поездов на МЦК увеличится в период с 29 марта по 16 апреля. После 23:00 поезда будут следовать с интервалами до 32 минут от Андроновки до Автозаводской, до 20 минут от Автозаводской до Балтийской и до 16 минут от Балтийской до Андроновки.

Утром первые поезда "по часовой стрелке" на участке от Нижегородской до ЗИЛ отправятся на 15 минут раньше, когда станции уже будут открыты. Причина увеличения интервалов – необходимость проведения восстановительных работ на станции Нижегородская МЦК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

