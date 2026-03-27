В Москве показали новые поезда для Ярославского направления

В столице представили 5 новых электропоездов, которые выйдут на Ярославское направление уже на неделе с 2 по 8 апреля. Составы модернизировали с учетом запросов пассажиров – изменили дизайн с добавлением мятных и серых оттенков, сделали темное напольное покрытие, установили дополнительные поручни и табло над дверьми.

В вагонах предусмотрены места для велосипедов, самокатов и маломобильных пассажиров, а также климат-контроль и сенсорные элементы в туалетных комплексах.