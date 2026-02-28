Форма поиска по сайту

28 февраля, 09:15

В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов и возврата билетов

График движения поездов на МЦД-4 изменится с 1 по 11 марта

В России сократился выпуск легковых и грузовых машин

"Новости дня": искусственный интеллект начнет управлять движением в Тушине в этом году

Станция МЦК Нижегородская возобновит работу для пассажиров 1 марта

Беспилотный поезд пройдет 3 этапа тестирования в московском метро

"Новости дня": 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД обновят за 2 года

Движение частично восстановлено на внутренней стороне ЦКАД после заноса фуры

Собянин: 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД модернизируют

Новую "Тройку" с героями мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" выпустили в Москве

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила авиаперевозок. Изменения касаются прав пассажиров, возврата билетов, перевозки детей и обязанностей авиакомпаний.

Одно из главных нововведений – расширение оснований для вынужденного возврата билетов. Теперь пассажир сможет вернуть деньги даже за невозвратный тариф, если рейс задержали примерно на 30 минут или произошли другие серьезные изменения условий перевозки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

