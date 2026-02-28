В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов и возврата билетов

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила авиаперевозок. Изменения касаются прав пассажиров, возврата билетов, перевозки детей и обязанностей авиакомпаний.

Одно из главных нововведений – расширение оснований для вынужденного возврата билетов. Теперь пассажир сможет вернуть деньги даже за невозвратный тариф, если рейс задержали примерно на 30 минут или произошли другие серьезные изменения условий перевозки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

