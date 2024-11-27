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27 ноября, 23:45

Транспорт

Московский городской вокзал ЗИЛ объединит метро, МЦК и наземный транспорт

Московский городской вокзал ЗИЛ объединит метро, МЦК и наземный транспорт

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Московский городской вокзал ЗИЛ объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт. Через несколько лет это будет хаб, откуда пассажиры смогут уехать почти в любую точку столицы.

Ожидается, что будущий городской вокзал станет точкой в ежедневном маршруте у 17 тысяч человек. К 2030 году пересадкой между станциями метро и МЦК здесь, по расчетам, каждый день будут пользоваться 48 тысяч пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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