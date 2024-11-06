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06 ноября, 13:45

Город

"Сити": топ-3 необычных блюд из тыквы в столичных ресторанах

"Сити": топ-3 необычных блюд из тыквы в столичных ресторанах

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Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, которые предлагают блюда из тыквы. На третьем месте оказался ресторан Mr Lee. Там сезонный овощ подают в хрустящей панировке и с соленым желтком.

На втором месте – пиццерия Olive, в которой готовят пиццу с тыквой, соусом песто и двумя видами сыра. На вершине рейтинга – заведение Maritozzo, в меню которого есть паста с тыквой. Подробнее – в программе "Сити".

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