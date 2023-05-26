Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Транспорт

Georgian Airways запустит транзитные рейсы в Европу для россиян с 15 июня

Georgian Airways запустит транзитные рейсы в Европу для россиян с 15 июня

Сбои в навигации нарушили работу навигаторов и фитнес-приложений в столице

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

В лондонском аэропорту Хитроу застряли десятки тысяч пассажиров

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

В РФ могут запретить начинающим водителям ездить на мощных автомобилях

Новости часа: Патрушев заявил о дефиците продуктов в отдельных регионах мира

Georgian Airways запустит транзитные рейсы в Европу для россиян с 15 июня

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. По словам основателя компании Тамаза Гаиашвили, планируются полеты в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

Первые рейсы отправятся уже 15 июня. Что касается пассажиропотока между Россией и самой Грузией, то Гаиашвили выразил уверенность, что он постепенно восстановится до докризисного уровня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттуризмвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика