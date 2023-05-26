Georgian Airways запустит транзитные рейсы в Европу для россиян с 15 июня

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. По словам основателя компании Тамаза Гаиашвили, планируются полеты в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

Первые рейсы отправятся уже 15 июня. Что касается пассажиропотока между Россией и самой Грузией, то Гаиашвили выразил уверенность, что он постепенно восстановится до докризисного уровня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.