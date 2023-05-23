Поездки на такси оказались безопаснее, чем автомобильные поездки в целом – статистика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "Яндекс Такси" впервые представила политику безопасности: описание всех мер и инструментов, которые компания применяет для контроля безопасности каждой поездки.

По информации сервиса, проверенной экспертами компании "Деловые решения и технологии", 99,990009% всех поездок в "Яндекс Такси" проходят без происшествий. Так, в 2022 году доля поездок, в которых произошли ДТП с пострадавшими, снизилась на 11% год к году. От числа всех поездок в "Яндекс Такси" – это 0,00066%, или примерно одно ДТП на миллион километров пути.

В пресс-службе сервиса отметили, что меры обеспечения безопасности действуют до заказа, при оформлении, на протяжении поездки и после ее завершения: сервис проверяет документы водителя и состояние автомобилей, ведет мониторинг скорости и манеры вождения, обучает и расширяет команду службы поддержки, в том числе развивает отдельную службу разбора экстренных и критичных обращений.

Сообщается, что в 2022 году сервис усилил меры безопасности в пути, внедрив специальный алгоритм, который оценивает маршрут от начальной до конечной точки, интенсивность движения и комментарии пользователей об авариях, а после подбирает опытного водителя из находящихся рядом. Кроме того, другая технология позволяет фиксировать аномалии в поездке (резкая остановка или отклонение от маршрута. – Прим. ред.), после чего сигнал об этом получают сотрудники сервиса и связываются с участниками поездки, чтобы убедиться, что все в порядке.

Ранее Сергей Собянин заявил, что среднее время подачи такси в Москве составляет 4 минуты. По его словам, каждый день на дороги Московского региона выезжает 157 тысяч автомобилей. Собянин отметил, что в московских такси пассажиров перевозят только водители с подтвержденным стажем и необходимыми документами.