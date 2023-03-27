"Яндекс Такси" запустил мини-сериал о работе сервиса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Яндекс Такси" запустил мини-сериал "Антология технологий" о нейросетях, ML-моделях и алгоритмах сервиса, сообщает пресс-служба компании.

"У такси – две составляющих: человек за рулем машины и человек на пассажирском сиденье. Но зачастую о заботах водителя не задумываются пассажиры, и, наоборот, водители могут не понимать масштаба влияния пассажиров на сервис. Поэтому "Антология" – еще и разговор о том, как сервис балансирует в интересах всех – в вопросах цены, безопасности, комфорта", – говорится в сообщении.

Каждому составляющему сервиса будет посвящена отдельная серия. Например, в первой серии зрителям расскажут о том, как меняется и из чего складывается стоимость поездки – от тарифов и повышенного спроса до скидок, бонусов и технологий назначения. Вторую серию посвятят безопасности поездок.

Ранее Сергей Собянин заявил, что среднее время подачи такси в Москве составляет 4 минуты. По его словам, каждый день на дороги Московского региона выезжает 157 тысяч автомобилей. Собянин отметил, что в московских такси пассажиров перевозят только водители с подтвержденным стажем и необходимыми документами.

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