Для Ярославского направления МЖД закупят 11 электропоездов "Иволга 4.0" до конца года. В результате парк обновится больше чем на треть. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего до 2030 года для направления планируют закупить 92 современных состава. Таким образом, показатель обновления повысится до 100%. Первые современные составы вышли на линию летом 2025 года. Пассажиры отмечают удобство и комфорт этих поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.