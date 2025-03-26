Новости Москвы: многоуровневую развязку строят на пересечении Открытого шоссе с МСД

Многоуровневую развязку строят на пересечении Открытого шоссе с МСД. После ее открытия съезжать в сторону центра станет гораздо быстрее. Также участок разгрузит и улучшит доступность Метрогородка и Богородского района. Сейчас там собирают конструкции и прокладывают инженерные коммуникации. Также в районе будущей развязки возводят н​адземный переход через Открытое шоссе.

В столичном метро начали готовиться к весеннему сезону. В вестибюлях начали снимать внутренние двери. Работы начинают заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной даже в жару. До конца апреля уберут более 6 тысяч дверей.

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