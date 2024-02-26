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26 февраля, 22:30

Транспорт

Рейсы с автостанций Орехово и Варшавская перевели на автовокзал Красногвардейский

Рейсы с автостанций Орехово и Варшавская перевели на автовокзал Красногвардейский

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Рейсы с автостанций Орехово и Варшавская перевели на современный автовокзал Красногвардейский. Отсюда можно отправиться в более чем 30 городов, среди которых Орел, Тамбов, Ростов-на-Дону и многие другие.

Автовокзал открыли в декабре. На первом этаже расположено большое информационное табло, кассы и перроны. На втором этаже разместили буфет и камеру хранения багажа. Для пассажиров оборудовали просторный зал ожидания на 95 посадочных мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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