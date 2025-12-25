25 декабря, 18:15Транспорт
Водителей попросили ограничить поездки на машине из-за снегопада в Москве
Из-за снегопада водителей просят ограничить поездки на машине и по возможности пересесть на общественный транспорт в Москве 25 и 26 декабря.
Тем, кто садится за руль, рекомендуют соблюдать скорость, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. За ситуацией круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.
