Водителей попросили ограничить поездки на машине из-за снегопада в Москве

Из-за снегопада водителей просят ограничить поездки на машине и по возможности пересесть на общественный транспорт в Москве 25 и 26 декабря.

Тем, кто садится за руль, рекомендуют соблюдать скорость, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. За ситуацией круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.