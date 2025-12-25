Форма поиска по сайту

25 декабря, 18:15

Транспорт

Водителей попросили ограничить поездки на машине из-за снегопада в Москве

Новый зарядный хаб для электромобилей "Лефортовский" открыли в Москве

"Интервью": Максим Ликсутов – об итогах года в транспорте и промышленности Москвы

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Московское метро будут активно развивать в 2026 году

Движение по восьми набережным и Тверской улице открыли в Москве

Максим Ликсутов рассказал о развитии транспорта в Москве в 2025 году

Интенсивность движения на столичных дорогах достигла 6 баллов

"Деньги 24": банки России станут в 1,5 раза чаще отказывать клиентам в выдаче автокредита

Строительство метро в Москве активно продолжится в 2026 году

Из-за снегопада водителей просят ограничить поездки на машине и по возможности пересесть на общественный транспорт в Москве 25 и 26 декабря.

Тем, кто садится за руль, рекомендуют соблюдать скорость, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. За ситуацией круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортпогодагородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

