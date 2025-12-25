Максим Ликсутов рассказал о развитии транспорта в Москве в 2025 году

Все ключевые транспортные проекты, запланированные на 2025 год в Москве, выполнены практически на 100%, рассказал заммэра Максим Ликсутов. В столице открыли новые станции метро и электродепо, на Замоскворецкую линию вышли первые обновленные поезда, а пассажиропоток электробусов достиг отметки в 1 миллион человек в сутки.

Также запущен первый трамвайный диаметр, пассажирский спрос на который уже в первые 2 недели превысил расчетные показатели. Ликсутов отметил, что Москва по-прежнему остается крупнейшим городом Европы по количеству электробусов, а развитие транспортной инфраструктуры продолжается в соответствии с утвержденной мэром стратегией.

Большое интервью с Максимом Ликсутовым выйдет в четверг, 25 декабря, в эфире телеканала Москва 24.