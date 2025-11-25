В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 ноября

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города. В вечернее время ожидаются затруднения на выезде из города. Дополнительно осложнить движение могут строительные работы на 2-м Волоколамском путепроводе и шоссе Энтузиастов.

