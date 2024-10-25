Проходческий щит "Лилия" начал работу на Рублево-Архангельской линии метро

К прокладке будущей Рублево-Архангельской линии метро присоединился уже третий щит – "Лилия". Старт новому этапу подземных работ на участке от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора" дал Сергей Собянин.

Что мэр Москвы пожелал строителям метро и какие дополнительные задачи поставил? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Москва сегодня" 26 октября в 09:20.

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