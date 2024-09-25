Электробусы вышли еще на 5 маршрутов в Москве

Электробусы вышли еще на пять маршрутов в Москве. Экологичный транспорт теперь ходит под номерами 350 и 405 на юго-востоке столицы. На западе появился электробусный маршрут С252, а на юго-западе – С53 и С916.

Таким образом, новый экологичный транспорт работает уже более чем на 140 столичных маршрутах. Всего на линии выходят две тысячи электробусов, а обслуживают современную технику на 10 площадках Мосгортранса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.