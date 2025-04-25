В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 апреля

В настоящий момент наиболее плотное движение наблюдается на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от улице Молдагуловой до шоссе Энтузиастов, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводской улицы, на МКАД в районе Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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