Новости регионов: в Петербурге начались массовые рейды по проверке курьеров

В Санкт-Петербурге стартовали масштабные рейды по проверке курьеров на электротранспорте. В первый день инспекторы остановили 200 водителей, у 160 из которых выявили нарушения. Основные проблемы – превышение допустимой мощности аккумуляторов и отсутствие педалей, что классифицирует транспорт как мопеды, требующие специальной категории в правах.

На юге Урала и юго-западе Сибири зафиксирован подъем воды до 2 метров. Подтопления отмечаются в Иркутской, Челябинской и Кемеровской областях. По данным МЧС, в 11 регионах затоплены 19 домов, 175 участков и 25 мостов.

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