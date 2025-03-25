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25 марта, 19:30

Транспорт

Новости регионов: в Петербурге начались массовые рейды по проверке курьеров

Новости регионов: в Петербурге начались массовые рейды по проверке курьеров

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В Санкт-Петербурге стартовали масштабные рейды по проверке курьеров на электротранспорте. В первый день инспекторы остановили 200 водителей, у 160 из которых выявили нарушения. Основные проблемы – превышение допустимой мощности аккумуляторов и отсутствие педалей, что классифицирует транспорт как мопеды, требующие специальной категории в правах.

На юге Урала и юго-западе Сибири зафиксирован подъем воды до 2 метров. Подтопления отмечаются в Иркутской, Челябинской и Кемеровской областях. По данным МЧС, в 11 регионах затоплены 19 домов, 175 участков и 25 мостов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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