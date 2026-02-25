Умные камеры ЦОДД зафиксировали 170 тысяч происшествий на дорогах Москвы с января

Умные дорожные камеры зафиксировали на дорогах Москвы 170 тысяч различных происшествий с начала года. Об этом сообщили в ЦОДД. Камеры с искусственным интеллектом расположены на ключевых магистралях и в тоннелях.

В режиме реального времени они распознают 15 типов происшествий. Система видит остановку машин в полосе движения, включая застрявшие фуры. Особенно это важно в снегопад, так как позволяет оперативно освободить проезд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.