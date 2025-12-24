Форма поиска по сайту

24 декабря, 17:45

Транспорт

Первое гибридное прогулочное судно-электроход "Стрельна" запустили в Москве

В Москве запустили первое гибридное прогулочное судно-электроход "Стрельна". Ресторан-электроход будет перевозить пассажиров через центр города. Это первое прогулочное электросудно, которое будет эксплуатироваться в Москве в круглогодичном режиме.

Судно приводится в движение двумя винторулевыми колонками общей мощностью 400 киловатт. В отличие от дизельных аналогов, оно практически не создает шума и вибраций. На борту установлена система климат-контроля, медиаэкраны и панорамные окна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

