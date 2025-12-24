В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 декабря

Наиболее плотный трафик в сторону центра Москвы наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова. Общая интенсивность движения составляет 5 баллов.

Днем возможны локальные проблемы из-за ремонтных работ на Липецкой улице и на пересечении Волгоградского проспекта с улицей Академика Скрябина, а также в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

