Сотрудники ГИБДД проверяют курьеров на электросамокатах и велосипедах в Москве

Сотрудники ГИБДД проводят в Москве профилактический рейд среди курьеров на электросамокатах и велосипедах. Автоинспекторы помимо разъяснительных бесед напоминают велокурьерам о необходимости быть внимательными на дороге.

Кроме того, они напомнят о необходимости использовать защитную экипировку, а также соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофорных объектов. Автоэксперт Дмитрий Золотов добавил, что пешеход имеет приоритет, поэтому курьеры на дорогах должны уступать человеку дорогу.

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