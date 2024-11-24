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24 ноября, 22:15

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Сотрудники ГИБДД проверяют курьеров на электросамокатах и велосипедах в Москве

Сотрудники ГИБДД проверяют курьеров на электросамокатах и велосипедах в Москве

В Москве проходит рейд по курьерам на электросамокатах и велосипедах

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Сотрудники ГИБДД проводят в Москве профилактический рейд среди курьеров на электросамокатах и велосипедах. Автоинспекторы помимо разъяснительных бесед напоминают велокурьерам о необходимости быть внимательными на дороге.

Кроме того, они напомнят о необходимости использовать защитную экипировку, а также соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофорных объектов. Автоэксперт Дмитрий Золотов добавил, что пешеход имеет приоритет, поэтому курьеры на дорогах должны уступать человеку дорогу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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