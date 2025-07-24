В РФ на складах автодилеров скопилось полмиллиона непроданных машин

На складах автодилеров в России накопилось около полумиллиона непроданных машин. Продажи автомобилей продолжают снижаться, несмотря на скидки и специальные предложения от дилеров. При этом выпуск новых автомобилей превышает спрос.

Одной из главных причин эксперты называют высокую ключевую ставку – из-за нее переплаты по автокредитам становятся слишком большими, а банки все чаще отказывают клиентам. Только за июнь уровень отказов по автокредитам составил 82,2%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.