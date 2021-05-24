Автоэксперт оценил идею автоматически списывать штрафы с нарушителей ПДД

В министерстве юстиции предложили автоматически списывать штрафы с нарушителей ПДД. Причем речь идет и о штрафах, выписанных с помощью камер.

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил данную идею.

"Большое количество людей, чуть ли не каждый второй, ездит на автомобиле, который ему юридически не принадлежит. Это может быть автомобиль папы, жены, дяди, друга, служебный автомобиль на работе и так далее. Но штраф в автоматическом режиме будет списываться моментально со счета того человека, которому принадлежит, а он не слухом, не духом ничего не знает," – рассказал эксперт.

Кроме того, большинство автомобилистов выступили категорически против этой инициативы. Ведь в случае ошибки придется долго доказывать свою правоту и пытаться вернуть уже списанные деньги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.